Bolu'da park halindeki hafif ticari araç yangında hasar gördü
Bolu'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dağkent Mahallesi 2. Etap TOKİ Konutları mevkisinde İsmail D'ye ait park halindeki 14 AAE 379 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta büyük çapta hasar oluştu.
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