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        Bolu'da üniversite öğrencileri resim sergisi açtı

        Bolu'da üniversite öğrencileri tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan resimler, sergide beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 18:33 Güncelleme: 19.05.2024 - 18:33
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        Bolu'da üniversite öğrencileri resim sergisi açtı
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        Bolu'da üniversite öğrencileri tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan resimler, sergide beğeniye sunuldu.

        Hükümet Meydanı'nda sergi açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve protokol üyeleri katıldı.

        Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, üniversite öğrencilerinin eserlerini inceledi.

        Gün boyu açık kalan sergi, ziyaretçilerden ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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