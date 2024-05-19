Bolu'da üniversite öğrencileri resim sergisi açtı
Bolu'da üniversite öğrencileri tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan resimler, sergide beğeniye sunuldu.
Bolu'da üniversite öğrencileri tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan resimler, sergide beğeniye sunuldu.
Hükümet Meydanı'nda sergi açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve protokol üyeleri katıldı.
Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, üniversite öğrencilerinin eserlerini inceledi.
Gün boyu açık kalan sergi, ziyaretçilerden ilgi gördü.
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