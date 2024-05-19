Bolu'da, Türk rap müziği sanatçısı "Ceza" konser verdi

Bolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.

Bolu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Türk rap müziği sanatçısı Ceza, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan konser alanında sahne aldı.

Sahneye çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan ile Ceza'ya çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.