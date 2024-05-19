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        Bolu'da, Türk rap müziği sanatçısı "Ceza" konser verdi

        Bolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 23:08 Güncelleme: 19.05.2024 - 23:08
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        Bolu'da, Türk rap müziği sanatçısı "Ceza" konser verdi
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        Bolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.

        Bolu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Etkinlikler kapsamında Türk rap müziği sanatçısı Ceza, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan konser alanında sahne aldı.

        Sahneye çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan ile Ceza'ya çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

        Ceza'nın sevilen şarkılarıyla Bolulular keyifli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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