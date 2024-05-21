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        Göynük'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:12
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        Göynük'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Dedeler köyü Karaardıç mevkisinde Yaşar Ö. idaresindeki 14 AB 141 plakalı tavuk yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada kamyonda bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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