Göynük'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Dedeler köyü Karaardıç mevkisinde Yaşar Ö. idaresindeki 14 AB 141 plakalı tavuk yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada kamyonda bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.
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