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        Göynük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

        Türk Mutfağı Haftası kapsamında Göynük'te Bolu'nun yöresel lezzetleri tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 20:16 Güncelleme: 21.05.2024 - 20:16
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        Göynük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı
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        Türk Mutfağı Haftası kapsamında Göynük'te Bolu'nun yöresel lezzetleri tanıtıldı.

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde Türk Mutfağı Haftası, 21-27 Mayıs 2024 tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Tarihi Gazi Süleyman Paşa Hamamı yanında düzenlenen etkinliğe, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve eşi Ayşe Elif Kılıç, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Cumhuriyet Başsavcısı Seçil Yargıcı Battal, Belediye Başkanı Ali Oral ve eşi Ruhan Oral, Bolu Kent Konseyi Başkanı Remzi Kocaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Programda konuşan Vali Kılıç, Bolu mutfağının Türk mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Türk mutfağının zenginliklerini yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın önemini vurgulayan Vali Kılıç, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Göynük'ün tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında Akşemseddin Hazretleri’nin ebedi istirahatgahının da bulunduğunu belirten Vali Kılıç, bu tür etkinliklerin, bölgenin tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade etti.

        Konuşmanın ardından, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri tanıtıldı.

        Kurulan stantlarda, ziyaretçilere Bolu'nun gastronomi mirası hakkında bilgi verildi ve çeşitli tatlar ikram edildi.

        Türk Mutfağı Haftası boyunca sürecek etkinliklerde, ziyaretçiler hem Bolu'nun hem de Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

        Program kapsamında çeşitli atölye çalışmaları, tadım etkinlikleri ve seminerler gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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