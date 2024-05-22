Milli cimnastikçi Ahmet Önder ikinci olimpiyat deneyiminde kürsüyü hedefliyor

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Olimpiyatlara ikinci kez katılacak milli cimnastikçi Ahmet Önder, Paris'ten madalyayla dönmek istiyor.

İlk olimpiyat tecrübesini Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yaşayan 27 yaşındaki Önder, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlık kapsamında Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı ile Bolu'da kamp yaptı.

İlk kez yer aldığı Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda atlama masası finalinde 7. sırada yer bulan Önder, Paris'te kürsüde yer alabilmek için kampta günde 6 saat antrenman yaparak güç depoladı.

Önder, yurt içinde ve dışında kamplarının olacağını dile getirerek "Önümüzde bir de Türkiye Şampiyonası var. Bu şampiyonadan sonrada olimpiyatlara bir aylık süre kalıyor. Olimpiyatlara elimizden geldiğince konsantre şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

Her sporcunun en büyük hayalinin olimpiyatlar olduğunu belirten Önder, "Tokyo Olimpiyatları Kovid-19 nedeniyle seyircisiz yapılmıştı. Paris Olimpiyatları için çok iyi hazırlanıyorlar. Bu da beni daha çok heyecanlandırıyor. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Ahmet Önder, olimpiyatlarda ilk hedefin bireysel performans ortaya koymak olacağını anlatarak, "Olimpiyatlar zorlu oluyor. Biz sonuçtan çok sürece odaklanıyoruz. Yaptığımız işin süreç tarafını keyifle zevk alarak yapmaya çalışıyoruz. Madalya yarışında biz de varız, Türk cimnastikçiler de var. Bunu da zaten bütün dünya biliyor. Bunu daha önce kanıtladık. O yüzden neden madalya olmasın? Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları'nda alınan madalyanın üzerine koyarak birkaç madalya almak." diye konuştu.