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        Aşçılarıyla ünlü Mengen'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

        Aşçılarıyla ünlü Bolu'nun Mengen ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında duayen şefler ve yöresel lezzetler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 19:20 Güncelleme: 22.05.2024 - 19:20
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        Aşçılarıyla ünlü Mengen'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Aşçılarıyla ünlü Bolu'nun Mengen ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında duayen şefler ve yöresel lezzetler tanıtıldı.

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde Türk Mutfağı Haftası, dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Aşçılık Meslek Yüksek Okulu kampüsünde düzenlenen etkinliğe, Vali Erkan Kılıç, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Programda konuşan Vali Kılıç, bilgi ve becerileri ile gastronomi alanında gösterdikleri başarılarla Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar aşçılık mesleğini bir sanata dönüştüren "aşçıları diyarı" Mengen'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Türk mutfağı ve aşçılık deyince ilk akla gelen yerin Mengen olduğunu belirten Kılıç, Bolu merkez ve ilçelerde de aşçılık geleneğinin sürdürüldüğünü kaydetti.

        Kılıç, yemek tadımları yaptı, organik gıda ve tohum ambarı stantları ile 2020'de vefat eden fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Hüseyin Varlık'ın fotoğraf sergisini gezdi.

        Türk Mutfağı Haftası kapsamında çeşitli atölye çalışmaları, tadım etkinlikleri ve seminerler düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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