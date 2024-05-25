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        Göynük'te uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 14:05 Güncelleme: 25.05.2024 - 14:05
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        Göynük'te uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Göynük Mudurnu kara yolunda Engin D. (27) yönetimindeki 14 AC 208 plakalı tavuk yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hacıayaz Geçidi mevkisinde uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı, ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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