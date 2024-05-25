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        Oyuncu adayları Bolu'da sektörün profesyonelleriyle buluştu

        Bolu'da "Sinema ve Oyunculuk Kampı"na katılan oyuncu adayları, sinema ve tiyatronun duayen isimleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 25.05.2024 - 14:12
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        Oyuncu adayları Bolu'da sektörün profesyonelleriyle buluştu
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        Bolu'da "Sinema ve Oyunculuk Kampı"na katılan oyuncu adayları, sinema ve tiyatronun duayen isimleriyle bir araya geldi.

        Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de bir film yapım şirketi tarafından düzenlenen kampa katılanlar, sektörün profesyonellerinden ders alarak onların deneyimlerini dinleme imkanı buldu.

        Otelde hazırlanan özel alanlarda teorik ve pratik uygulamalara katılan oyuncu adayları, sinema, tiyatro ve dizi oyuncu Umut Karadağ'dan mesleğin inceliklerini dinledi.

        Karadağ, role hazırlık ve oyunda dikkat edilmesi gereken konularda gençlere tecrübelerini aktardı.

        Umut Karadağ, geleceklerini oyunculuk yaparak şekillendirmek isteyen gençlerle buluşmaktan mutlu olduğunu belirterek, mesleklerinde "en iyi" olabilme çabalarına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

        Kamp kapsamında oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan'ın dün tiyatro, dizi ve sinema oyunculuğu üzerine söyleşi yaptığını belirten Karadağ, bugün de kendisinin oyunculukla ilgili tecrübelerini paylaştığını kaydetti.

        Karadağ, etkinliğin keyifli geçtiğini dile getirerek, "Genç arkadaşların hepsi ateş gibi bakıyorlar. Güzel bir çalışma yapıyoruz. Ben keyif alıyorsam onlar da keyif alıyordur." dedi.

        Oyuncu adaylarının profesyonel oyuncularla buluşma imkanı bulabilmesinin büyük bir şans olduğuna değinen Karadağ, "Kampta benimle birlikte Ahmet Mümtaz Taylan, Uğur Çavuşoğlu ve Timur Acar da bulunuyor. Bizler bu işte epey yol katetmiş oyuncularız. Deneyimlerimizi bu işe hevesli genç arkadaşlarımızla paylaşırsak bu işi ne kadar doğru aktarabilirsek onlar için ileride kapı açılacak, yol açılacak. O yüzden de şanslılar. Hangi ustadan ders alırlarsa alsınlar onlar için bir pencere olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Film yapım şirketinin yetkilisi, yapımcı ve yönetmen Tayfun Öztürk de bünyelerinde bir medya okulu bulunduğunu, her yıl oyunculuk kampları düzenlediklerini dile getirdi.

        Öztürk, kaplarda, oyunculuk öğrencileri, oyunculuğa ve sanata ilgi duyanlar ile usta sanatçıları bulurturduklarını belirterek, "Sanata ilgisi olan ve medya sektörüne adım atmak isteyenlerle güzellikleri buluşturup, bir araya geliyoruz. Bunun için Bolu'da olmak ayrıca güzel. Lokasyon olarak da çok değerli. Ankara ve İstanbul arasında bulunması bizim Bolu'yu tercih etmemizde önemli rol oynuyor." diye konuştu.

        Oyuncu ve sinema sanatçısı Uğur Çavuşoğlu ile oyuncu Timur Acar'ın da oyuncu adaylarıyla bir araya geleceği kamp, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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