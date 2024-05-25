Oyuncu adayları Bolu'da sektörün profesyonelleriyle buluştu

Bolu'da "Sinema ve Oyunculuk Kampı"na katılan oyuncu adayları, sinema ve tiyatronun duayen isimleriyle bir araya geldi.

Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de bir film yapım şirketi tarafından düzenlenen kampa katılanlar, sektörün profesyonellerinden ders alarak onların deneyimlerini dinleme imkanı buldu.

Otelde hazırlanan özel alanlarda teorik ve pratik uygulamalara katılan oyuncu adayları, sinema, tiyatro ve dizi oyuncu Umut Karadağ'dan mesleğin inceliklerini dinledi.

Karadağ, role hazırlık ve oyunda dikkat edilmesi gereken konularda gençlere tecrübelerini aktardı.

Karadağ, etkinliğin keyifli geçtiğini dile getirerek, "Genç arkadaşların hepsi ateş gibi bakıyorlar. Güzel bir çalışma yapıyoruz. Ben keyif alıyorsam onlar da keyif alıyordur." dedi.

Kamp kapsamında oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan'ın dün tiyatro, dizi ve sinema oyunculuğu üzerine söyleşi yaptığını belirten Karadağ, bugün de kendisinin oyunculukla ilgili tecrübelerini paylaştığını kaydetti.

Oyuncu adaylarının profesyonel oyuncularla buluşma imkanı bulabilmesinin büyük bir şans olduğuna değinen Karadağ, "Kampta benimle birlikte Ahmet Mümtaz Taylan, Uğur Çavuşoğlu ve Timur Acar da bulunuyor. Bizler bu işte epey yol katetmiş oyuncularız. Deneyimlerimizi bu işe hevesli genç arkadaşlarımızla paylaşırsak bu işi ne kadar doğru aktarabilirsek onlar için ileride kapı açılacak, yol açılacak. O yüzden de şanslılar. Hangi ustadan ders alırlarsa alsınlar onlar için bir pencere olacaktır." ifadelerini kullandı.

Film yapım şirketinin yetkilisi, yapımcı ve yönetmen Tayfun Öztürk de bünyelerinde bir medya okulu bulunduğunu, her yıl oyunculuk kampları düzenlediklerini dile getirdi.