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        Bolu'da yem karma makinesine kapılan çiftçi öldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yem karma makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 23:38 Güncelleme: 25.05.2024 - 23:38
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        Bolu'da yem karma makinesine kapılan çiftçi öldü
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yem karma makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

        Gürçam köyünde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Savaş Şenol (43), kendisine ait çiftlikte yem karma makinesine sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde Şenol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şenol'un cenazesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, Mudurnu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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