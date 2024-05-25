Bolu'da yem karma makinesine kapılan çiftçi öldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yem karma makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yem karma makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.
Gürçam köyünde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Savaş Şenol (43), kendisine ait çiftlikte yem karma makinesine sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde Şenol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şenol'un cenazesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, Mudurnu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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