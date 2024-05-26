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        Bolu'da samanlık yandı

        Bolu'nun Dörtivan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:51 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:51
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        Bolu'da samanlık yandı
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        Bolu'nun Dörtivan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yalacık köyünde Halil Y'ye ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri iş makinelerinin desteğiyle bitişikteki eve sıçramadan söndürdü.

        Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

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