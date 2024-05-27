Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da mesleki eğitimin geleceği çalıştayda ele alınacak

        Bolu'da yarın "Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:18 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da mesleki eğitimin geleceği çalıştayda ele alınacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da yarın "Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı" düzenlenecek.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mesleki eğitimin mevcut durumunun değerlendirilmesi, karşılaşılan sorunların tespit edilip çözüm yollarının aranması amacıyla Bolu Valiliği koordinesinde çalıştay düzenleneceği belirtildi.

        Bolu Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilecek çalıştayda, eğitimdeki yeniliklerin ve gelişmelerin yakından takip edilerek öğrencilerin çağın gereksinimlerine uygun yetkinlikler kazanmasını sağlamak için atılacak adımların planlanacağı bildirildi.

        Ayrıca, akademisyenlerin, sektör temsilcilerinin, öğretmenlerin ve diğer paydaşların, mesleki eğitimin kalitesini, etkinliğini artıracak projeleri ve stratejileri belirlemek için görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

        Benzer Haberler

        Bolu'da "34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü" etkinliği
        Bolu'da "34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü" etkinliği
        Bolu'da samanlık yandı
        Bolu'da samanlık yandı
        Bolu'da, yem karma makinesine kapılan besici öldü
        Bolu'da, yem karma makinesine kapılan besici öldü
        Bolu'da yem karma makinesine kapılan çiftçi öldü
        Bolu'da yem karma makinesine kapılan çiftçi öldü
        Bolu'da yayaya çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 38 bin lira ceza kesil...
        Bolu'da yayaya çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 38 bin lira ceza kesil...
        Okullar Arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği, Bolu'da başladı
        Okullar Arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği, Bolu'da başladı