Bolu'da mesleki eğitimin geleceği çalıştayda ele alınacak

Ayrıca, akademisyenlerin, sektör temsilcilerinin, öğretmenlerin ve diğer paydaşların, mesleki eğitimin kalitesini, etkinliğini artıracak projeleri ve stratejileri belirlemek için görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı.

Bolu Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilecek çalıştayda, eğitimdeki yeniliklerin ve gelişmelerin yakından takip edilerek öğrencilerin çağın gereksinimlerine uygun yetkinlikler kazanmasını sağlamak için atılacak adımların planlanacağı bildirildi.

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