Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Olay yerinden kaçan zanlılardan E.E. ile kardeşi S.E. ve 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aralarında husumet bulunan iki grup, Anıt Park'taki bir kafede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan ve kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.G. (27) bacağından bıçakla yaralandı.

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