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        Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Bolu'da iki gurup arasında çıkan kavgada bacağından bıçaklanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 19:37 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:40
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        Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Bolu'da iki gurup arasında çıkan kavgada bacağından bıçaklanan kişi tedavi altına alındı.

        Aralarında husumet bulunan iki grup, Anıt Park'taki bir kafede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan ve kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.G. (27) bacağından bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralı S.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan zanlılardan E.E. ile kardeşi S.E. ve 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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