Bolu'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Bolu'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın hasara neden oldu.
D-100 kara yolunun Çaydurt mevkisinde bulunan akaryakıt istasyonunun ofis katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın akaryakıt pompalarına sıçramadan söndürüldü.
Yangında akaryakıt istasyonunun ofis katı kullanılamaz hale geldi.
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