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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:09 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:09
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

        Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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