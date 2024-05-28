Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin üzerlerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 35,43 gram sentetik uyuşturucu, 48 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, çok miktarda kilitli poşet ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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