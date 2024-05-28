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        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:23 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:23
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        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerlerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 35,43 gram sentetik uyuşturucu, 48 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, çok miktarda kilitli poşet ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. Diğerleri emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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