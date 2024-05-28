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        Bolu'da ekonomik sıkıntı iddiasıyla kendini yaralayan kişinin üzerine kayıtlı 6 otomobil çıktı

        Bolu'da ekonomik sıkıntı yaşadığı iddiasıyla bıçakla kendini yaralayan kişinin üzerine 6 otomobilin kayıtlı olduğu anlaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:22
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        Bolu'da ekonomik sıkıntı iddiasıyla kendini yaralayan kişinin üzerine kayıtlı 6 otomobil çıktı
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        Bolu'da ekonomik sıkıntı yaşadığı iddiasıyla bıçakla kendini yaralayan kişinin üzerine 6 otomobilin kayıtlı olduğu anlaşıldı.

        Aktaş Mahallesi İmaret Meydanı'nda, yanında karısı ve oğlu bulunan bir kişinin bıçakla kendini yaraladığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İşsiz olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını iddia eden Ş.Ü. (39), kendini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

        Polis ekiplerince ikna edilen Ş.Ü, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

        Ş.Ü'ün eşi ve oğlu ise yetkililer tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürüldü.

        İl Müdürlüğünde yapılan sorgulamada, Ş.Ü'nün üzerine 6 otomobilin kayıtlı olduğu, Ankara'nın Sincan ilçesinde ikamet ettikleri, kaymakamlıktan destek aldıkları ortaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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