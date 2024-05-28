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        Mesleki eğitimin geleceği Bolu'daki çalıştayda tartışıldı

        Bolu'da, mesleki eğitimin mevcut durumunu değerlendirmeye, karşılaşılan sorunları tespit etmeye ve çözüm yolları aramaya yönelik "Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:03
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        Mesleki eğitimin geleceği Bolu'daki çalıştayda tartışıldı
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        Bolu'da, mesleki eğitimin mevcut durumunu değerlendirmeye, karşılaşılan sorunları tespit etmeye ve çözüm yolları aramaya yönelik "Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı" düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bolu Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Vali Erkan Kılıç, Türkiye'de yıllardır tartışılan mesleki eğitim konusunda henüz istenilen sonucun alınamadığını söyledi.

        Ailelerin, çocuklarıyla ilgili gelecek planlarına değinen Kılıç, "Aileler çocuklarını mesleğe yöneltmek, yönlendirmek istemiyor nedense. Burada teşvik edici, yönlendirici ve gerekirse zorlayıcı uygulamaları ortaya koymamız gerekiyor. Başta Almanya, İngiltere ve diğer ülkelerde mesleki eğitimle ilgili yönlendirme birimleri var. Bizde maalesef bu tam oturmadı. Mesleğin ne kadar değerli olduğunu iyi anlatmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Kılıç, iş dünyasında "ara eleman" sıkıntısını yaşandığını dile getirerek, "Herkes memur olayım; kamuya işçi olarak gireyim, memur kadrosuna geçebilirim düşüncesinde. Daha çok gelişmemizin, güçlü olmamızın önündeki engellerden biri bu. Ekonomide de uluslararası alandaki rekabetimiz de iyi ürün üretmememiz, mesleki eğitime fazla önem vermediğimiz takdirde sınırlı oluyor ister istemez." ifadesini kullandı.

        Mesleklerin cazibesini artırıcı düzenlemelerin ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Kılıç, bu yapılmadığı takdirde ülkenin mesleki anlamda ileriye gitmesinin, uluslararası ve ekonomik anlamda rekabetinin daha sınırlı olacağını kaydetti.

        - "4 yeni modeli hayata geçirdik"

        Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ercan Alpay da son yıllarda mesleki eğitimin geliştirilmesi için illerde yapılan çalışmaların değerli olduğunu dile getirdi.

        Alpay, akademisyenler, eğitimciler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan çalışmalarda ortaya çıkan istek ve taleplerin, mesleki eğitimin geliştirilmesi anlamında kendilerine ışık tuttuğunu belirtti.

        İş piyasasında ihtiyaç duyulan mesleki personelin yetiştirilmesi amacıyla Bakanlık olarak yeni bir eğitim modeli üzerinde çalıştıklarını aktaran Alpay, "Yeni 4 okul modeli/programı şekilde uygulayacağımız bir çalışmayı başlattık. 'Sektör içi', 'sektöre entegre', 'bölge okulu' ve 'ihtisas okul" diye 4 yeni modeli hayata geçirdik." dedi.

        Alpay, okul modellerinin içeriği ve kapsamı hakkında bilgi vererek, bu sayede sektörle iç içe olan, sektörün bildiği şekilde yetişen öğrencilerin daha kolay istihdama katılacağını anlattı.

        Öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmesi için meslek liseleri içerisine ortaokul açma projelerinin olduğunu belirten Alpay, "Binası uygun meslek liselerinin içerisine en az 2 şubelik okullar açılacak. Yeni tasarruf tedbirlerine uygun, yeni bina yapmak yerine ortaokul açıyoruz. Çocuklar mesleği tanıyarak, mesleği görerek o okullarda okumuş olacaklar." dedi.

        Çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İŞKUR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler, okul müdürüleri ve öğretmenler katıldı.

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