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        BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu tarafından mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:57 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:57
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        BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu tarafından mezuniyet töreni düzenlendi.

        Yaşar Çelik Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Öztoprak, 2010 yılında eğitime başlayan okuldan, 1000 öğrencinin mezun olduğunu belirtti.

        Şu anda okula kayıtlı öğrenci sayısının 491 olduğunu, bu yıl 110 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığını anlatan Öztoprak, öğrencileri tebrik ederek tavsiyelerde bulundu.

        Konuşmanın ardından başarılı öğrencilere belge ve çeşitli hediyeler verildi.

        Mezuniyet heyecanı yaşayan 110 öğrencinin katıldığı tören, kep atılmasıyla sona erdi.

        Törene, BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, veliler ve öğrenciler katıldı.

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