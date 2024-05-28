BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı

Şu anda okula kayıtlı öğrenci sayısının 491 olduğunu, bu yıl 110 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığını anlatan Öztoprak, öğrencileri tebrik ederek tavsiyelerde bulundu.

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