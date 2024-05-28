Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da 2 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Bolu'da 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 20:03 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da 2 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Elmalık köyü Ömer Tepe Mahallesi’nde Turgut Perçin'e ait 2 katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay gerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Davalar birleştirildi
        Davalar birleştirildi
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Tekin: Sürecin takipçisi olacağız
        Tekin: Sürecin takipçisi olacağız
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı

        Benzer Haberler

        BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşand...
        BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşand...
        Mesleki eğitimin geleceği Bolu'daki çalıştayda tartışıldı
        Mesleki eğitimin geleceği Bolu'daki çalıştayda tartışıldı
        Bolu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Bolu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Bolu'da ekonomik sıkıntı iddiasıyla kendini yaralayan kişinin üzerine kayıt...
        Bolu'da ekonomik sıkıntı iddiasıyla kendini yaralayan kişinin üzerine kayıt...
        Aç kaldığını söyleyip bıçakla kendine zarar verdi, üzerine kayıtlı 1'i lüks...
        Aç kaldığını söyleyip bıçakla kendine zarar verdi, üzerine kayıtlı 1'i lüks...
        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı