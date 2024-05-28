Bolu'da 2 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
Bolu'da 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'da 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Elmalık köyü Ömer Tepe Mahallesi’nde Turgut Perçin'e ait 2 katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay gerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.
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