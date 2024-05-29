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        Bolu'da çıkan yangında samanlık, odunluk ve ahır yandı

        Bolu'da samanlık, ahır ve odunlukta çıkan yangın evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:13
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        Bolu'da çıkan yangında samanlık, odunluk ve ahır yandı
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        Bolu'da samanlık, ahır ve odunlukta çıkan yangın evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Bürnüş köyünde İsmail Güney'e ait odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Abdullah Baş'a ait samanlık ve ahıra sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Evlere sıçramadan söndürülen yangında odunluk, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Ahırdaki 6 büyükbaş ve küçükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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