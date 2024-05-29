Bolu'da çıkan yangında samanlık, odunluk ve ahır yandı

Ahırdaki 6 büyükbaş ve küçükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Bürnüş köyünde İsmail Güney'e ait odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Abdullah Baş'a ait samanlık ve ahıra sıçradı.

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