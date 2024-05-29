Bolu'da kamp yapan güreş milli takımı sporcuları ayı yavrusunu köpeklerden kurtardı
Bolu'da, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanan güreş milli takımı sporcuları, antrenman yaptıkları sırada köpekler tarafından sıkıştırılmış ayı yavrusunu kurtardı.
Bolu'da, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanan güreş milli takımı sporcuları, antrenman yaptıkları sırada köpekler tarafından sıkıştırılmış ayı yavrusunu kurtardı.
Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanan güreş milli takımı, tesisin çevresinde koşu yaptı.
Milli takımın antrenmanı esnasında köpekler tarafından sıkıştırılmış, ormanlık alan kenarında ayı yavrusu ile karşılaştı.
Ayı yavrusunu alarak kampa getiren güreşçiler, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bilgi verdi.
Kampa gelen yetkililer, sağlık taraması gerçekleştirdiği ayı yavrusunu doğal yaşam alanına bıraktı.
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