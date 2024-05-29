Bolu'da kamp yapan güreş milli takımı sporcuları ayı yavrusunu köpeklerden kurtardı

Milli takımın antrenmanı esnasında köpekler tarafından sıkıştırılmış, ormanlık alan kenarında ayı yavrusu ile karşılaştı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanan güreş milli takımı, tesisin çevresinde koşu yaptı.

Bolu'da, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanan güreş milli takımı sporcuları, antrenman yaptıkları sırada köpekler tarafından sıkıştırılmış ayı yavrusunu kurtardı.

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