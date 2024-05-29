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        Bolu'da kamp yapan güreş milli takımı sporcuları ayı yavrusunu köpeklerden kurtardı

        Bolu'da, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanan güreş milli takımı sporcuları, antrenman yaptıkları sırada köpekler tarafından sıkıştırılmış ayı yavrusunu kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 20:01 Güncelleme: 29.05.2024 - 20:07
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        Bolu'da kamp yapan güreş milli takımı sporcuları ayı yavrusunu köpeklerden kurtardı
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        Bolu'da, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanan güreş milli takımı sporcuları, antrenman yaptıkları sırada köpekler tarafından sıkıştırılmış ayı yavrusunu kurtardı.

        Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanan güreş milli takımı, tesisin çevresinde koşu yaptı.

        Milli takımın antrenmanı esnasında köpekler tarafından sıkıştırılmış, ormanlık alan kenarında ayı yavrusu ile karşılaştı.

        Ayı yavrusunu alarak kampa getiren güreşçiler, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bilgi verdi.

        Kampa gelen yetkililer, sağlık taraması gerçekleştirdiği ayı yavrusunu doğal yaşam alanına bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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