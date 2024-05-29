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        Bolu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Bolu'da yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 21:16 Güncelleme: 29.05.2024 - 21:16
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        Bolu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Bolu'da yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

        Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği (İHH) öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılmak isteyen vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları üyeleri İzzet Baysal Caddesi’ndeki Kadı Camisi önünde bir araya geldi.

        Türk ve Filistin bayraklarıyla pankartlar taşıyan protestocular sloganlar atarak cadde üzerinden Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Fethi Sarımsakçı, Gazze'de yaklaşık 8 aydır insanlık tarihinin en vahşi katliam ve soykırımının yaşandığını belirterek, bu saldırılara karşı insanlık tarihinin en şerefli ve sebatkar direnişlerinden birine tüm dünyanın şahitlik ettiğini kaydetti.

        Konuşmadan sonra dua eden vatandaşlar, oturma eyleminin ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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