Bolu'da şenliğe katılan çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi

Bolu'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Karaçayır Halı Saha Kompleksi'nde bu yıl ikincisi yapılan şenliğe, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Yakantop, mendil kapmaca ve yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlar oynayan öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.

Öğrenciler arasında dayanışmayı, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeyi, sosyalleşmeyi, kurallara uymayı, başkalarının haklarına saygı göstermeyi ve teknolojik bağımlılıktan kurtulmayı amaçlayan şenliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de katıldı.