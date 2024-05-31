Bolu'da arıcılara damızlık ana arı dağıtıldı

Bolu'da 150 arıcıya damızlık ana arı desteği verildi.

İl Özel İdaresinde düzenlenen törende konuşan Vali Erkan Kılıç, Bolu'nun doğasıyla övünülen ve gurur duyulan bir coğrafyada yer aldığını belirterek, kentte yetiştirilen arılardan, verimli bal üretimi beklendiğini söyledi.

Damızlık arının önemine değinen Kılıç, şöyle konuştu:

"Gezginci arıcılık modelinin artmasıyla, bölgelerdeki arılarda bir melezleşme meydana geldi. Üretim de azaldı. Dolayısıyla bizim bölgeye uygun, bal üretimi fazla arıları devreye sokmamız gerekiyor. Bunun için damızlık ana arı üretimi son derece önemli. Bölgeye uyum sağlayan dayanıklı bal üretimine dönmemiz gerekiyor."