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        Bolu'da "Hedef Eğitim 14" projesi ele alındı

        Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında, "Hedef Eğitim 14" projesi yıl sonu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:24
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        Bolu'da "Hedef Eğitim 14" projesi ele alındı
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        Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında, "Hedef Eğitim 14" projesi yıl sonu toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin başarılarının artırılması amacıyla başlatılan proje ele alındı.

        Vali Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin uygulanmasında emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek, öğrencilere Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılar diledi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de deneme sınavları puan ortalamaları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

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