Bolu'da "Hedef Eğitim 14" projesi ele alındı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de deneme sınavları puan ortalamaları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin uygulanmasında emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek, öğrencilere Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılar diledi.

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