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        Mudurnu'da "Umut Yürekli Çocuklar" projesi etkinliği yapıldı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Umut Yürekli Çocuklar" projesi kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:23 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:23
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        Mudurnu'da "Umut Yürekli Çocuklar" projesi etkinliği yapıldı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Umut Yürekli Çocuklar" projesi kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

        Dumlupınar İlkokulu ve 100. Yıl İlkokulu öğrencilerine yönelik başlatılan proje kapsamında kapanış etkinliği düzenlendi.

        İlçede ahi geleneği olarak yaşatılan "esnaf duası"na katılan öğrenciler, daha sonra Ahilik Müzesi, el sanatları ve demirci ustalarını ziyaret etti.

        Proje yürütücüsü Dilek Karaçavuş, öğrencilere, ahlaki ve manevi değerleri anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

        Öğrencilere, ilçenin geleneklerini tanıttıklarını ifade eden Karaçavuş, "Kültürel alanları gezmek ve çocuklara anlatmak çok önemli. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı görmek, bizi mutlu ediyor." dedi.

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