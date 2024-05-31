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        Bolu'da parmağına yüzük sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

        Bolu'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:45
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        Bolu'da parmağına yüzük sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
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        Bolu'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

        Parmağına yüzüğü sıkışan G.K, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine başvurdu.

        Doktorların çabasına rağmen G.K'nin parmağındaki yüzük çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

        Hastaneye gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkarttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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