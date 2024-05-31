Bolu'da parmağına yüzük sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Bolu'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Bolu'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Parmağına yüzüğü sıkışan G.K, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine başvurdu.
Doktorların çabasına rağmen G.K'nin parmağındaki yüzük çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Hastaneye gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkarttı.
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