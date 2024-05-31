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        Bolu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 22:01 Güncelleme: 31.05.2024 - 22:01
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        Bolu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya hayatını kaybetti.

        Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden A.T. idaresindeki 41 LA 684 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail K’ye (79) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İsmail K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İsmail K. gelen sağlık personelinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Yaşlı adamın cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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