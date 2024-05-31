Bolu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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