Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi sürüyor

        Bolu'da, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında sazan balığı sağımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 10:05 Güncelleme: 01.06.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında sazan balığı sağımı yapıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen projede, 5 milyon pullu yavru sazan balığı yavrusu üretimi hedefleniyor.

        Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde yapılan çalışmada, havuzlardan alınan 40 dişi ve 40 erkek sazan anaç balığından 8 kilogram yumurta elde edildi.

        Bu yıl 5 sağım yapılması planlanan projede, tam kontrollü üretim metoduyla döllenen yumurtalardan çıkan larvalar toprak havuzlara alınacak.

        Yaklaşık 2 ay sonra yavru balıkların dağıtımı gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı
        Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
        Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
        Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
        Martial hamlesi!
        Martial hamlesi!
        Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        'Yaya geçidi'nde otomobilin çarpmasıyla öldü; o anlar kamerada
        'Yaya geçidi'nde otomobilin çarpmasıyla öldü; o anlar kamerada
        'Yaya geçidi'nden geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü; o anlar kame...
        'Yaya geçidi'nden geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü; o anlar kame...
        Bolu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Bolu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Bolu'da parmağına yüzük sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
        Bolu'da parmağına yüzük sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
        Mudurnu'da "Umut Yürekli Çocuklar" projesi etkinliği yapıldı
        Mudurnu'da "Umut Yürekli Çocuklar" projesi etkinliği yapıldı
        Bolu'da "Hedef Eğitim 14" projesi ele alındı
        Bolu'da "Hedef Eğitim 14" projesi ele alındı