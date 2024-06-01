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        Bolu'da başı demir kapıya kafası sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

        Bolu'da başı demir kapıya sıkışan köpek yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:16 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:16
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        Bolu'da başı demir kapıya kafası sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
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        Bolu'da başı demir kapıya sıkışan köpek yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

        Kültür Mahallesi Turgut Reis Sokak'ta demir kapıya başı sıkışan köpek yavrusunu görenler, itfaiyeye haber verdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demirleri keserek köpek yavrusunu kurtardı.

        Kontrolde, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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