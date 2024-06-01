Bolu'da başı demir kapıya kafası sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Bolu'da başı demir kapıya sıkışan köpek yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Bolu'da başı demir kapıya sıkışan köpek yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Kültür Mahallesi Turgut Reis Sokak'ta demir kapıya başı sıkışan köpek yavrusunu görenler, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demirleri keserek köpek yavrusunu kurtardı.
Kontrolde, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı.
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