Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Ninelerinin ördüğü sepetler köylü kadınlarla yeniden hayat buldu

        ZAFER GÖDER - Bolu'da köylü kadınlar hem unutulmaya yüz tutmuş geleneği yaşatmak hem de aile bütçesine katkıda bulunmak için sepet örüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ninelerinin ördüğü sepetler köylü kadınlarla yeniden hayat buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZAFER GÖDER - Bolu'da köylü kadınlar hem unutulmaya yüz tutmuş geleneği yaşatmak hem de aile bütçesine katkıda bulunmak için sepet örüyor.

        Merkeze bağlı 250 haneli Yumrukaya köyünde yaşayan kadınlar, geleneksel el sanatlarından sepet örmeciliğini canlandırmak için 9 ay önce 50 yaşındaki Emine Yıldırım'ın öncülüğünde bir araya geldi.

        Köylü kadınlar, bir zamanlar ninelerinin saz ve mısır kabuğundan yaptıkları sepetleri örmeyi, köyde bu uğraşı uzun yıllar sürdüren 75 yaşındaki Nefise Aygül'den öğrendi.

        Yaşları 50 ila 75 arasında değişen 15 kadın, ilmek ilmek ördükleri sepetlerle eski geleneği canlandırmanın yanı sıra sosyalleşme imkanı da buluyor.

        - "Sepet örüp sohbet ediyoruz"

        Emine Yıldırım, AA muhabirine, sepet örmeciliğinin eskiden köyde geçim kaynağı olduğunu belirterek, kadınların yaptıkları sepetleri pazarlarda ve yol kenarlarında sattığını söyledi.

        Zamanla sepet örmeciliğinin unutulmaya yüz tuttuğunu aktaran Yıldırım, "Yaklaşık 40-50 sene olmuş bu meslek unutulalı, sepet örülmeyeli. Dedim ki biz de yapabiliriz bunu. Hanımlar evde oturarak ek gelir kazanır diye düşündüm. Böyle arada bir toplanıyoruz, sepet örüp sohbet ediyoruz." dedi.

        Yıldırım, sepet örmede kendilerini geliştirdiklerini ve bu uğraşı severek yaptıklarını dile getirerek, "Sepet örmeyi bilmiyordum. Büyüklerimizden öğrendim. Kursa gitmedik." ifadesini kullandı.

        Sepetleri, mısır kabuklarından ve göletten topladıkları sazlarla yaptıklarını anlatan Yıldırım, tamamen doğal malzemelerle ortaya çıkardıkları ürünlerin, ekmek sepeti, çamaşır sepeti, piknik sepeti ve çanta olarak kullanılabildiğini kaydetti.

        Yıldırım, hediye amaçlı yaptıkları sepetlerin satışını da yapmayı düşündüklerine değinerek, "Amacımız sepetleri satarak hanımların gelir kazanması. İlerleyen dönemlerde hediyelik eşya dükkanları ve benzeri yerlerde ürünlerimizi satmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Emine Yıldırım, eşlerinin de kendilerine her zaman destek verdiğini sözlerine ekledi.

        Köy sakini 60 yaşındaki Nesrin Tercan da 40-50 yıl önce öğrendiği sepet örme işini yeniden yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Eskiden köyde sepet satarak gelir elde edildiğini anlatan Tercan, "Biz 50 sene önce yaptık bunları. Satışından kazandığımız parayla çeyiz yaptık. Çok satılıyordu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Kara yoluyla ulaşılamıyor! Kalıntılar arasında eşsiz deneyim
        Kara yoluyla ulaşılamıyor! Kalıntılar arasında eşsiz deneyim
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı

        Benzer Haberler

        Mengen'de "Koç Katım Şenliği" gerçekleştirildi
        Mengen'de "Koç Katım Şenliği" gerçekleştirildi
        Bolu'da başı demir kapıya kafası sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
        Bolu'da başı demir kapıya kafası sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
        Bolu'da "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi sürüyor
        Bolu'da "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi sürüyor
        'Yaya geçidi'nde otomobilin çarpmasıyla öldü; o anlar kamerada
        'Yaya geçidi'nde otomobilin çarpmasıyla öldü; o anlar kamerada
        'Yaya geçidi'nden geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü; o anlar kame...
        'Yaya geçidi'nden geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü; o anlar kame...
        Bolu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Bolu'da otomobilin çarptığı yaya öldü