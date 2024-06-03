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        Gerede'de polis ekipleri, hayvan pazarında sahte parayla dolandırıcılık ihtimaline karşı uyardı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde emniyet ekipleri, satıcı ve müşterileri, canlı hayvan pazarında sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 09:47 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:47
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        Gerede'de polis ekipleri, hayvan pazarında sahte parayla dolandırıcılık ihtimaline karşı uyardı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde emniyet ekipleri, satıcı ve müşterileri, canlı hayvan pazarında sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında hem kurbanlık satışı yapanlara hem de alıcılara muhtemel dolandırıcılık ve sahte para kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

        Vatandaşların paraları kontrol etmeden almamaları gerektiğine dikkati çeken ekipler, sahte parayla alışveriş durumunda güvenlik güçlerine ihbarda bulunulması gerektiğini hatırlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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