Gerede'de polis ekipleri, hayvan pazarında sahte parayla dolandırıcılık ihtimaline karşı uyardı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında hem kurbanlık satışı yapanlara hem de alıcılara muhtemel dolandırıcılık ve sahte para kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

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