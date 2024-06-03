Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi taburcu edildi

Bolu'da beyaz et üretimi yapan firmaya ait fabrikanın kesimhanesinde dün işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan kontrollerde amonyak gazı sızıntısı tespit edilmişti.

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