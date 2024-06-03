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        Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi taburcu edildi

        Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:22 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:22
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        Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi taburcu edildi
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        Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Beyaz et üretimi yapan bir firmaya ait fabrikanın kesimhanesinde amonyak gazı sızıntından etkilenen 18 işçinin İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ndeki tedavileri tamamlandı.

        Öte yandan AFAD ekiplerinin sızıntı sonrası fabrikada yürüttüğü gaz tahliye çalışmasının da tamamlandığı öğrenildi.

        Bolu'da beyaz et üretimi yapan firmaya ait fabrikanın kesimhanesinde dün işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan kontrollerde amonyak gazı sızıntısı tespit edilmişti.

        Özel kıyafetli sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Merkezi'ne getirilen 18 işçi, arındırma işleminin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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