Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, Hatay'da depremzede çocuklara bayramlık dağıttı

Şubeden yapılan açıklamada, hafta sonu Hatay'a giden Kızılay gönüllülerinin, hayırseverlerin destekleriyle sağlanan kıyafetleri Altınözü ilçesindeki Büyükburç Anaokulu, Büyükburç İlkokulu ve Kurtmezrası İlkokulu'nda depremzede çocuklara ulaştırdığı belirtildi.

Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla kıyafet hediye etti.

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