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        Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, Hatay'da depremzede çocuklara bayramlık dağıttı

        Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla kıyafet hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:38
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        Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, Hatay'da depremzede çocuklara bayramlık dağıttı
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        Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla kıyafet hediye etti.

        Şubeden yapılan açıklamada, hafta sonu Hatay'a giden Kızılay gönüllülerinin, hayırseverlerin destekleriyle sağlanan kıyafetleri Altınözü ilçesindeki Büyükburç Anaokulu, Büyükburç İlkokulu ve Kurtmezrası İlkokulu'nda depremzede çocuklara ulaştırdığı belirtildi.

        Bayram öncesi öğrencilerin yüzünün güldüğü anlatılan açıklamada ayrıca, hayırseverlerin desteğiyle afette anne babalarını kaybeden çocuklara nakdi destek sağlandığı, gönüllülerin çocuklarla çeşitli oyunlar oynadığı kaydedildi.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Şube Başkan Yardımcısı Tuğba Ulusoy, bayram öncesi Hatay'daki çocukları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

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