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        Üniversitede okuduğu bölümü birincilikle bitiren anne, kızıyla aynı törende mezuniyet sevinci yaşadı

        Bolu'da 4 yıl önce girdikleri üniversite sınavında aynı fakülteyi kazanan anne ve kızı, birlikte mezun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:03
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        Üniversitede okuduğu bölümü birincilikle bitiren anne, kızıyla aynı törende mezuniyet sevinci yaşadı
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        Bolu'da 4 yıl önce girdikleri üniversite sınavında aynı fakülteyi kazanan anne ve kızı, birlikte mezun oldu.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden (BAİBÜ) yapılan açıklamaya göre, Ereğli Halk Eğitim Merkezinde 1996 yılından beri öğretmen olarak görev yapan 47 yaşındaki Ayşe Naziker Karahan, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programını tamamladı. Ardından Karahan, 2020 yılında kızı Sena Karahan ile BAİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde özel yetenek sınavına girdi.

        Sınavda başarılı olan anne Geleneksel Türk Sanatları, kızı ise Resim Bölümüne girmeye hak kazandı.

        Dört yıllık eğitim hayatının ardından anne ve kızı, İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen törende birlikte mezun olmanın sevincini yaşadı. Bölümünü birincilikle bitiren Ayşe Naziker Karahan, kızıyla kep fırlattı.

        Karahan'ın BAİBÜ Resim Öğretmenliği Bölümünden mezun olan diğer kızı Mevre Safiye Karahan ise yüksek lisans eğitimini sürdürüyor.

        Sanata olan yetenekleriyle dikkati çeken anne ve kızları, eğitimlerine devam etmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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