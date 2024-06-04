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        Bolu'da su kanalına düşen geyik kurtarıldı

        Bolu'nun Seben ilçesinde su kanalına düşen geyik kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:04 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:04
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        Bolu'da su kanalına düşen geyik kurtarıldı
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        Bolu'nun Seben ilçesinde su kanalına düşen geyik kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Hoçaş köyündeki HES'e su sağlanan kanala düşen geyiğin çıkamadığını gören vatandaşlar yetkililere bilgi verdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ile HES görevlileri, kanalın çevresindeki tellerden bir kısmını kesip geyiği bu noktaya yönlendirdi.

        Kesilen tellerden çıkan geyik, ormanlık alanda gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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