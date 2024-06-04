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        Yabancı öğrenciler, Bolu'daki ormancılık faaliyetlerini inceledi

        ​Erasmus Gençlik Değişimi Programı kapsamında Bolu'ya gelen 22 yabancı öğrenciye, ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 17:09 Güncelleme: 04.06.2024 - 17:09
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        Yabancı öğrenciler, Bolu'daki ormancılık faaliyetlerini inceledi
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        ​Erasmus Gençlik Değişimi Programı kapsamında Bolu'ya gelen 22 yabancı öğrenciye, ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Doğaya Yönelik Çözümün Parçasıyız" erasmus projesi kapsamında Malta, Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'dan Türkiye'ye gelen öğrenciler, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Eğitim Merkezinde konaklıyor.

        Burada düzenlenen etkinlikte misafir öğrenciler, Bolu'daki ormancılık faaliyetlerini inceledi.

        Daha sonra Şube Müdürü Metin Serin ve orman mühendisi İlhan Yeşilbaş, öğrencilere ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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