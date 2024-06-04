Yabancı öğrenciler, Bolu'daki ormancılık faaliyetlerini inceledi

Daha sonra Şube Müdürü Metin Serin ve orman mühendisi İlhan Yeşilbaş, öğrencilere ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Doğaya Yönelik Çözümün Parçasıyız" erasmus projesi kapsamında Malta, Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'dan Türkiye'ye gelen öğrenciler, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Eğitim Merkezinde konaklıyor.

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