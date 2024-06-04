Bolu Teknoloji Festivali'nde öğrencilerin projeleri sergilendi

İldeki 40 okulun mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren 5 okul takımının ödülü, Vali Kılıç tarafından verildi.

Festivale katılan Vali Erkan Kılıç ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, projeleri inceleyip, öğretmenlerden ve öğrencilerden bilgi aldılar.

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki festivalde öğrenciler, biyoloji, kimya, fizik ve mühendislik alanlarındaki bilimsel projelerini sergiledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.