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        Bolu Teknoloji Festivali'nde öğrencilerin projeleri sergilendi

        Bolu'da okulların hazırladığı projelerin sergilendiği "Bolu Teknoloji Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 18:03 Güncelleme: 04.06.2024 - 18:03
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        Bolu Teknoloji Festivali'nde öğrencilerin projeleri sergilendi
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        Bolu'da okulların hazırladığı projelerin sergilendiği "Bolu Teknoloji Festivali" düzenlendi.

        İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki festivalde öğrenciler, biyoloji, kimya, fizik ve mühendislik alanlarındaki bilimsel projelerini sergiledi.

        Festivale katılan Vali Erkan Kılıç ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, projeleri inceleyip, öğretmenlerden ve öğrencilerden bilgi aldılar.

        Etkinlik kapsamında ayrıca "Çizgi İzleyen Robot" yarışmasının final müsabakaları yapıldı.

        İldeki 40 okulun mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren 5 okul takımının ödülü, Vali Kılıç tarafından verildi.

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