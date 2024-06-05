Bolu'da özel bireyler "Mutlu Çarşamba" etkinliğine katıldı
Bolu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca özel bireylere yönelik düzenlenen "Mutlu Çarşamba" projesinin kapanış etkinliği gerçekleştirildi.
Bolu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca özel bireylere yönelik düzenlenen "Mutlu Çarşamba" projesinin kapanış etkinliği gerçekleştirildi.
Karaçayır Atlatizm Pistinde düzenlenen projenin kapanış etkinliğine, yaşları 3 ila 30 arasında olan 100 özel birey katıldı.
Özel öğrencilere yönelik kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin gerçekleştirildiği projenin kapanış programı, şenlik havasında geçti.
Etkinlikte doyasıya eğlenen özel bireyler, çeşitli gösteriler sundu.
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