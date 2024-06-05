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        Bolu'da özel bireyler "Mutlu Çarşamba" etkinliğine katıldı

        Bolu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca özel bireylere yönelik düzenlenen "Mutlu Çarşamba" projesinin kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:59
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        Bolu'da özel bireyler "Mutlu Çarşamba" etkinliğine katıldı
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        Bolu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca özel bireylere yönelik düzenlenen "Mutlu Çarşamba" projesinin kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

        Karaçayır Atlatizm Pistinde düzenlenen projenin kapanış etkinliğine, yaşları 3 ila 30 arasında olan 100 özel birey katıldı.

        Özel öğrencilere yönelik kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin gerçekleştirildiği projenin kapanış programı, şenlik havasında geçti.

        Etkinlikte doyasıya eğlenen özel bireyler, çeşitli gösteriler sundu.

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