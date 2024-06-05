Bolu'da balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Bolu'da balkonda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bolu'da balkonda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sümer Mahallesi Karaca Sokak'ta kaçan kedisinin 3. katta bulunan bir balkonda mahsur kaldığını fark eden vatandaş, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştığı balkondan kediyi kurtardı.
Ekipler, daha sonra kediyi sahibine teslim etti.
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