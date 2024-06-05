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        BAİBÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nden geçen ay 52 bin kişi faydalandı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'ni bir ayda 52 bin kişi kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:21 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:21
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        BAİBÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nden geçen ay 52 bin kişi faydalandı
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'ni bir ayda 52 bin kişi kullandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, 31 Mayıs Cuma günü derslerin sona erdiği, dönem sonu sınavlarının 3 Haziran'da başladığı belirtildi.

        Sınavların öncesini kapsayan 27 Mayıs-2 Haziran'da toplam 22 bin 76 akademik ve idari personel ile öğrencinin kütüphaneden yararlandığı, 239 kişinin ise gece saatlerinde kütüphaneyi kullandığı anlatıldı.

        Açıklamada, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nin hizmetlerinden 1-31 Mayıs'ta arasında toplam 52 bin 146 kişinin faydalandığı kaydedildi.

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