BAİBÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nden geçen ay 52 bin kişi faydalandı

Sınavların öncesini kapsayan 27 Mayıs-2 Haziran'da toplam 22 bin 76 akademik ve idari personel ile öğrencinin kütüphaneden yararlandığı, 239 kişinin ise gece saatlerinde kütüphaneyi kullandığı anlatıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'ni bir ayda 52 bin kişi kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.