Bolu'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Bolu'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bolu'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde C.Ç. (17) yönetimindeki 14 ACR 354 plakalı motosiklet ile A.Y. idaresindeki 17 ACA 517 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar mevkisinde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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