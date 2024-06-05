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        Bolu'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bolu'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:05 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:05
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        Bolu'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Bolu'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde C.Ç. (17) yönetimindeki 14 ACR 354 plakalı motosiklet ile A.Y. idaresindeki 17 ACA 517 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar mevkisinde çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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