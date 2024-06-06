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        Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan panelvan kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:43 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:43
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        Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan panelvan kullanılamaz hale geldi
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        BOLU(AAA)- Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyreden panelvanda çıkan yangın söndürüldü.

        Otoyolun Ankara istikametine giden Uğur Ş. idaresindeki 34 VR 1071 plakalı panelvanda Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri mevkisinde yangın çıktı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, alevleri söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.

        Bolu, Düzce ve Kaynaşlı'dan olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında panelvan kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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