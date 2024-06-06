Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Valisi Kılıç'tan orman yangınlarına karşı tedbirli olma çağrısı:

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, vatandaşlara orman yangınlarına karşı tedbirli olma çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:43 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Valisi Kılıç'tan orman yangınlarına karşı tedbirli olma çağrısı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, vatandaşlara orman yangınlarına karşı tedbirli olma çağrısında bulundu.

        Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı'nda konuşan Vali Kılıç, ormanların önemi ve korunması gerektiği konusunda herkesin hemfikir olduğunu söyledi.

        Özellikle son yıllarda yaşanan iklim değişikliğiyle orman yangınlarından artış gözlemlendiğine işaret eden Kılıç, "Özellikle havaların ısınmasıyla risk de daha yukarılara çıkıyor. Bu yıl da beklenti, yaz döneminin çok sıcak geçeceği. Haziran ayında bunu hep görüyoruz. Normal haziran ayı sıcaklıklarının çok üzerinde sıcaklıklar yaşıyoruz." dedi.

        Kılıç, bu alanda çalışma yapan uzmanların da 2024 yılı yaz mevsiminin sıcak geçeceği yönünde tespitleri olduğunu kaydetti.

        Sıcak havalarda dikkat edilecek en önemli konulardan birinin de orman yangınları olduğunu vurgulayan Kılıç, "İlimizin yüzde 65'i orman. Türkiye'de en yoğun orman alanının olduğu iller sıralamasında ilk başlarda geliyor ilimiz. Son 2 yıl içerisinde de orman yangınlarında ilimizde ciddi artış oldu. Daha önceki yıllarda görülmeyecek oranda orman yangınları oldu. Dolayısıyla yaşanan bu iklim değişikliğiyle bizler de orman yangınları konusunda tedbirlerimizi gözden geçirip daha sıkı tedbir almamız gerektiği inancındayız." diye konuştu.

        Vali Erkan Kılıç, orman yangınlarıyla mücadele konusunda vatandaşlara da büyük görev düştüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız yaz döneminde özellikle açık alanda, ormanlık alanlarda aileleriyle piknik yapmak istiyor. Bu da bir ihtiyaçtır. Bunun da farkındayız. Ama ormanları da bir şekilde korumak gerekiyor. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, ormanların zarar vermeyecek şekilde kullanılması. Yangın olabilecek noktalarda ateş yakılmamasını, yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden uzak durmalarını özellikle istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Vali Kılıç'ın konuşmasının ardından Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, geçen yıllarda bölgede meydana gelen orman yangınları ve bu yıl alınması gereken tedbirler hakkında sunum yaptı.

        Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı ile ilgili kurumlardan yetkililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"

        Benzer Haberler

        Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan panelvan kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan panelvan kullanılamaz hale geldi
        Yeniçağa Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Yeniçağa Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        4 kentte yaşayanları mağdur eden çevre kirliliği; tepki için çaya temiz su...
        4 kentte yaşayanları mağdur eden çevre kirliliği; tepki için çaya temiz su...
        Bolu'da "Dünya Çevre Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Bolu'da "Dünya Çevre Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Bolu'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        BAİBÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nden geçen ay 52 bin kişi faydaland...
        BAİBÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nden geçen ay 52 bin kişi faydaland...