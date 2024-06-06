Mudurnu'da lise öğrencileri yıl sonu kermesi düzenledi

Etkinlikte Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Murat Kırdar ve öğrencilerinin robotik kodlamaları ve teknoloji ürünleri, ilgiyle takip edildi.

Kermeste, öğrenci ve velilerinin hazırladığı yiyecekler ile el işi ürünleri satışa sunuldu.

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