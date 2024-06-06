Mudurnu'da lise öğrencileri yıl sonu kermesi düzenledi
Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yıl sonu kermesi yapıldı.
Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yıl sonu kermesi yapıldı.
Pazar alanında düzenlenen kermese, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Doğan Onurlu, İlçe Müftüsü Mustafa Yeşilorman, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kermeste, öğrenci ve velilerinin hazırladığı yiyecekler ile el işi ürünleri satışa sunuldu.
Güzel Sanatlar Öğretmeni Tuğba Bayrak Koçar ve öğrencilerinin hazırladığı akrilik boyalı tablolar, büyük beğeni topladı.
Etkinlikte Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Murat Kırdar ve öğrencilerinin robotik kodlamaları ve teknoloji ürünleri, ilgiyle takip edildi.
Kermesten elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçlarında kullanılacağı öğrenildi.
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