Bolu'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Bolu'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Bolu'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Kent merkezinde bir adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 28 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda Suriye uyruklu A.Y. (34) ile M.N. (33) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
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