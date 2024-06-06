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        Bolu'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Bolu'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:11 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:11
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        Bolu'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Bolu'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

        Kent merkezinde bir adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 28 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonda Suriye uyruklu A.Y. (34) ile M.N. (33) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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