Bolu'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kent merkezinde bir adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 28 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

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