Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında 2 şüphelinin eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda, 102,68 gram eroin, 11,12 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, şarjör ile 8 fişek ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.D. ve A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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