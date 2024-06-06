Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Çalışma kapsamında 2 şüphelinin eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda, 102,68 gram eroin, 11,12 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, şarjör ile 8 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

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