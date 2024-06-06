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        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Bolu Valisi Kılıç'a ziyaret

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 18:34 Güncelleme: 06.06.2024 - 18:34
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        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Bolu Valisi Kılıç'a ziyaret
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        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı ziyaret etti.

        Kılıç tarafından valilik önünde karşılanan Ersoy, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Daha sonra valilik makamına geçen Ersoy, burada Vali Kılıç ile bir süre görüştü.

        Kılıç, Ersoy'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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