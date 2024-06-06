ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Bolu Valisi Kılıç'a ziyaret

Kılıç, Ersoy'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra valilik makamına geçen Ersoy, burada Vali Kılıç ile bir süre görüştü.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı ziyaret etti.

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