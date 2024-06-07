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        Bolu'da 1200 rakımda bulunan deniz canlısı fosilleri öğrencilerin doğa tarihine merakını artırdı

        ZAFER GÖDER/RAHMAN TOPÇU - Bolu'da ortaokul öğrencileri, 1200 rakımlı köyün çevresinden toplanan fosiller aracılığıyla milyonlarca yıl önce yaşayan deniz canlılarıyla ilgili bilgi sahibi oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:25 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:25
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        Bolu'da 1200 rakımda bulunan deniz canlısı fosilleri öğrencilerin doğa tarihine merakını artırdı
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        ZAFER GÖDER/RAHMAN TOPÇU - Bolu'da ortaokul öğrencileri, 1200 rakımlı köyün çevresinden toplanan fosiller aracılığıyla milyonlarca yıl önce yaşayan deniz canlılarıyla ilgili bilgi sahibi oluyor.

        Mudurnu ilçesine bağlı Gelinözü köyünde doğan 45 yaşındaki Filiz Özbey Sayan, çocukluğunun geçtiği köyün çevresinde bulunan deniz canlılarına ait fosillere merak sardı.

        Eğitim hayatı boyunca fosillerle ilgili detaylı bilgiler edinen Sayan, teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak görev yaptığı okullarda konuyla ilgili bildiklerini öğrencilere aktardı.

        Geniş kitlelerin fosiller hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlayan Sayan, görev yaptığı Bolu Şehit Ozan Özen Ortaokulunda 3 ay önce "Fosillerin Fısıltısı (The Whisper Of Stones)" isimli eTwinning projesi hazırladı.

        İngilizce öğretmeni Birsen Açıkgöz'ün sorumluluğunu üstlendiği projeye, Bolu, Erzurum, Ordu ve Gürcistan'daki okullardan 28 öğrenci katılım sağladı.

        Projeyle öğrencilerin milyonlarca yıl önce yaşayan deniz canlılarıyla ilgili bilgi edinmesi sağlanıyor.

        Öğrencilerin bilgi ve görsel paylaşımında bulunduğu proje kapsamında Bolu Şehit Ozan Özen Ortaokulunda 1200 rakımlı köyün çevresinden toplananlar ile Sayan'ın 10 yılda biriktirdiği deniz canlılarına ait 250 fosilden oluşan sergi açıldı, Erzurum, Ordu ve Gürcistan'da müze ve tabiat parkları gezildi.

        - "Amacımız öğrencilerin arkeoloji, jeoloji, coğrafya ve fen bilimlerine ilgilerini artırmak"

        Filiz Özbey Sayan, AA muhabirine, köyünde karşılaştığı farklı şekillerdeki taş parçalarının, fosil olduğunu öğrenmesiyle bu alana ilgi duymaya başladığını söyledi.

        Sayan, 1200 rakımlı köyde deniz canlılarına ait fosillerin bulunmasının kendisine ilginç geldiğini anlatarak, "Bu yükseklikte deniz canlılarının ne işi var diye düşünmüştük. Sonrasında Türkiye'nin 60 milyon yıl öncesinde Tetis Denizi'nin altında yer aldığı bilgisine ulaştık. Bunlar fen bilimleri, coğrafya, tarih alanlarına olan merakımızı artırdı." dedi.

        Öğretmen olduktan sonra öğrencilerine bilgi vermek için derslere fosiller getirmeye başladığını aktaran Sayan, "Öğrencilerimin bunları incelemesine fırsat verdim. Daha sonra daha fazla öğrenciye ulaşabilmek için bunu proje haline getirmeyi planladık. Proje kapsamında Ankara'da bulunan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden bilgiler edindik. Köyümüzün jeoloji haritasındaki bazı bölgelerinin 120 milyon yıl önce, bazı bölgelerinin de 60 milyon yıl önce oluştuğu bilgisine ulaştık. Fosillerimizin türleri, yaklaşık yaşları hakkında bilgiler aldık." diye konuştu.

        Sayan, projeyle öğrencilerin arkeoloji, jeoloji, coğrafya ve fen bilimlerine ilgisini, doğaya duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Yapılan etkinliklerden bahseden Sayan, "Deniz taraklısı, deniz minaresi, istiridye fosilleri ve mercan fosillerimiz var. Okulumuzdaki sergide bunları sergiledik. Öğrencilerimiz birbirleriyle iletişim kurdular, birbirlerine soru sorabildiler. Yaptıkları etkinliklerin görsellerini, videolarını paylaşma şansları oldu. Diğer okullardaki öğrenciler de fosillere ulaşabilmek için müze gezisi yaptı, tabiat parklarına gitti. Bazılarında da fosiller vardı. Bu şekilde incelemeler yaptık." ifadelerini kullandı.

        - "Güzel sonuçlar elde ettik"

        Proje sorumlusu Birsen Açıkgöz de projenin güzel ilerlediğini söyledi.

        Öğrenci grupları oluşturduklarını belirten Açıkgöz, "Poster yarışmaları yaptık. Çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bu da öğrencilerin fosillere ilgilerini ve heyecanlarını, doğaya olan ilgilerini ve doğa bilinçlerini artırdı. Güzel sonuçlar elde ettik." dedi.

        Öğrencilerden Demir Ege Kulak da yüksek yerlerde bir zamanlar deniz canlılarının yaşadığını öğrenmelerinin kendilerini şaşırttığını kaydetti.

        Fosillerin nasıl oluştuğu konusunda bilgi edindiklerini dile getiren Kulak, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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